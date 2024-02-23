تتعدى 10 سم.. ثلوج كثيفة على 20 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن بداية من ليلة اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و 1100 متر. حيث يتراوح سُمك الثلوج مابين 5 و 10 سم بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء السبت على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، الجلفة، الأغواط، البيض و تيسمسيلت.

وفي نشرية خاصة ثانية حذرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. حيث سيكون سمك الثلوج مابين 5 و 10 سم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأحد.

وسيخص تساقط الثلوج ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة و تبسة.