تتعدى 100 كلم/سا.. رياح عاتية تضرب هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، على ولايات تيبازة. الجزائر العاصمة وبومرداس.

وحذر تنبيه ثانٍ من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة 21:00 ليلاً، وهذا على ولايات الشلف، مستغانم. وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة وتيارت.

كما أفاد تنبيه آخر بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: بشار، أدرار، تيميمون، ان صالح، المنيعة، غرداية، تقرت، الوادي، ورقلة واليزي.

هذا وستشهد ولايتي خننشلة وتبسة هبوب رياح قوية بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الأحد.

