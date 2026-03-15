تتعدى 25 سم.. ثلوج جد كثيفة على 15 ولاية إلى غاية الإثنين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج، على المرتفعات الداخلية للوطن إلى غاية يوم غد الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900و 1000متر وتخص مرتفعات باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة. حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 05 و 15 سم. بداية من اليوم الأحد الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين إلى الساعة 09:00 سا.

كما حذرت من تساقط ثلوج جد كثيفة على مرتفعات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل. حيث سيتراوح سمك الثلوج مابين 15 و 20 سم وقد يتجاوز 25 سم محليا. إلى غاية يوم غد الإثنين الساعة 09:00 سا.