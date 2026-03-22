تتعدى 30 ملم.. أمطار رعدية مرفوقة ببرد بداية من اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، وتكون مرفوقة ببرد بداية من نهار اليوم الأحد.

وحسب النشرية، ستشهد ولايتي برج باجي مختار وأدرار، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد، وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الإثنين إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي بشار، تيميمون والمنيعة.

