تتعدى 40 درجة.. موجة حر على هذه الولايات بداية من الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشرقية والوسطى بداية من يوم الأربعاء. موجة حر وارتفاع كبير في درجات الحرارة التي ستتعدى 40 درجة مئوية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة ليوم الأربعاء ستكون من مغشاة في الصبيحة بسحب سفلى مع ضباب خفيف لتصبح صافية على العموم. مع تشكل خلايا راعدة على المرتفعات الداخلية الشرقية خلال الظهيرة قد تعطي بعض الأمطار. كما أن الأجواء ستكون حارة على المناطق القرب ساحلية الوسطى والداخلية الوسطى والغربية.

درجات الحرارة على المناطق الساحلية تتراوح من 30 إلى 40 درجة. كما تتراوح مابين 35 و45 درجة على المناطق الداخلية والمرتفعات.

وأضافت المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة يومي الخميس والجمعة ستكون من مغشاة غلى صافية مع بعض الخلايا الراعدة على المرتفعات الشرقية للوطن. لتبقى الأجواء حارة جدا على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 34 إلى 41 درجة وتصل إلى 45 درجة تحت الظل على الولايات الشرقية. غير أن درجات الحرارة ستعرف تراجعا طفيفا بداية من يوم الجمعة.

أما على الولايات الجنوبية، فالأجواء صافية على العموم باستثناء تشكل خلايا راعدة خلال الظهيرة على شمال الصحراء واقصى الجنوبو الصحراء الوسطى وتمنراست. لتبقى الأجواء حارة تميز المناطق الحدودية المالية والواحات. أين تتعدى 49 درجة تحت الظل.