تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة على 8 ولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى للوطن غدا الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بوسط البلاد. حيث تصل كميات الأمطار المتساقطة إلى 40 ملم. بداية من 3 سا صبيحة الخميس إلى غاية 21سا ليلا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تيبازة، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس،تيزي وزو و البويرة.

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