تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تسقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، نهار اليوم السبت عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم محليا.

حيث سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية 10 ســا من صبيحة اليوم السبت على الأقل.

والولايات المعنية : سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، وهذا إلى غاية 18 سـا من مساء اليوم السبت.

والولايات المعنية بهذا التنيين هي تبسة ، الجلفة ، الأغواط و أولاد جلال.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من 15 سـا بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. بالإضافة إلى برج بوعريريج، البويرة، المسيلة والمنيعة.

وحسب نشرية خاصة أخرى، ستشهد ولايات ورقلة، تقرت، الوادي والمغير استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية 15 ســا من مساء اليوم السبت.

