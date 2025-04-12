تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية على 12 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات نهار اليوم السبت.

وأوضحت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات تلمسان، عين تموشنت. وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، معسكر، تيارت، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة والبيض.

ومن المتوقّع أن يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، حيث قد تتعدى كميات الأمطار 40 ملم محليا.

كما ستشهد ولايتي بني عباس، بشار تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم السبت وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، حيث ستتراوح كميتها بين 20 إلى 40 ملم محليا.

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