تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية غزيرة على 18 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، نهار اليوم الاثنين، على عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم، ومن المرتقب أن يكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 23:00 مساءً.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، مستغانم. الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت وتيارت.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم يستمر إلى غاية الساعة 21:00 مساءً، وهذا على ولايات المدية، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

