تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا على الولايات الداخلية اليوم الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من أمطار غزيرة. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، غرداية، الجلفة.

كما أن كمية الأمطار تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 14:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 01:00 سا.

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