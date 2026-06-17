تتعدى 40 ملم.. أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة يوم غد الخميس.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تتعدى 40 ملم، وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الثانية من صبيحة يوم غد الخميس.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تيارت، الأغواط، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، أولاد جلال، بسكرة. المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، أم البواقي،خنشلة و تبسة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور