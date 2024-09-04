تتعدى 40 ملم.. أمطار غزيرة مرفوقة بحبات البرد على 14 ولاية

ستشهد الولايات الشرقية والجنوبية للوطن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد بداية من مساء اليوم الأربعاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة الرابعة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات برج باجي مختار ،إن قزام، تمنراست، جانت و إليزي

كما حذرت في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات سطيف، ميلة، قسنطينة ،قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة ،خنشلة و تبسة.