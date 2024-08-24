تتعدى 41 درجة.. أجواء جد حارة غدا في هذه المناطق

ستكون الأجواء حارة جدا غدا الأحد على الولايات الشمالية للوطن مع تشكل خلايا راعدة على المناطق الداخلية والجنوبية.

وحسب النشرة اليومية لمصالح الأرصاد الجوية، تشير إلى أن الطقس سيكون مشمس على المناطق الشمالية للوطن. مع نشاط لخلاية رعدية ماطرة بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة. كما سيكون الطقس حار بالمناطق الشرقية. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا بالشمال.

بينما الطقس سيكون مشمس بالمناطق الجنوبية، وحار بوسط الصحراء. مع أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا بالجنوب.

درجات الحرارة تتراوح بين 33 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 34 و 41 درجة بالمناطق الداخلية. لتتراوح بين 39و 47 درجة بالجنوب.