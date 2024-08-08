تتعدى 43 درجة.. موجة حر قياسية في هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة حذرت من موجة حر على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف. أين ستتراوحدرجات الحرارة اقصوى مابين 40 الى 43 درجة. أما درجات الحرارة الدنيا فتتراوح مابين 24 الى 30 الى غاية يوم الجمعة.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها يحذر من إستمرار موجة الحر على ولايات برج باجي مختار، ان صالح، تندوف وأدرار.