تتعدى 48 درجة.. حرارة جد قياسية خلال الأيام المقبلة

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن خلال الساعات القليلة القادمة، ستشهد أغلب ولايات الوطن، حرارة قياسية.

وستكون الأجواء جد حارة بداية من يوم الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء على غرب ووسط البلاد . حيث يرتقب ان تصل درجات الحرارة القصوى على السواحل الغربية و الوسطى بين 35 الى 37 درجة. أما المناطق الداخلية تتعدى عتبة 40، كما ستصل في جنوب البلاد إلى 48 درجة.

وبخصوص التوقعات الطويلة المدى، فحسب خارطة الضغط الجوي من 1 جوان إلى 10 جوان، ستشهد الجزائر مرتفع قوي باللون الأحمر و البنفسجي. يغطي الجهة الغربية و الوسطى. بدرجات حرارة تتراوح بين 35 إلى 38 درجة في السواحل. و40 إلى 45 درجة في المناطق الداخلية، وتتعدى 48 درجة في الجنوب.

