تتعدى 50 درجة..ارتفاع جد قياسي في الحرارة

رفعت الأرصاد الجوية، درجة التحذير إلى اللون الأحمر، حيث حذرت من ارتفاع جد قياسي لدرجات الحرارة في الجنوب.

وحسب النشرية الخاصة ذاتها، فإن الولايات المعنية بالحرارة القياسية، هي كل من الوادي، المغير، وبسكرة. حيث ستتعدى الحرارة 50 درجة بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة مساءً.

في حين، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة في العديد من ولايات الوطن. وفي هذا السياق، وضعت من جهتها، الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية، 1289 تدخل في حوادث الغرق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم من خلالها إنقاذ 949 شخصا، فيما توفي 4 أشخاص.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بلغ اجمالي التدخلات فيما يخص حوادث المرور، 4169 تدخل، بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

كما خلفت هذه التدخلات، وفاة 8 أشخاص، وإصابة 235 آخرين بجروح.

وللزقابة من حرائق الغابات اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية مخططا استراتيجيا، خلال الصائفة الحالية يعتمد على العمل الاستباقي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، تم تجنيد 20 ألف عون ورفع عدد المفارز الجهوية. فضلا عن مضاعفة طائرات إطفاء الحرائق.

وأضاف ذات المسؤول، أن المخطط الاستراتيجي الوقائي لمكافحة الحرائق لهذه السنة انطلق باكرا منذ شهر فيفري الماضي. بداية من عمليات التحسيس التي عرفت مشاركة مختلف الفاعلين في المجال ومست كل الفئات.