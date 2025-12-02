تتعدى 50 ملم.. أمطار جد غزيرة على 25 ولاية بداية من مساء اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن مرفوقة بحبات البرد بداية من ليلة اليوم الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، شمال تيارت، تيسمسيلت. حيث تتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم على الولايات الساحلية. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 23:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 23:00 سا.

كما أشارت ذات المصلحة إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايات عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم على الولايات الساحلية الشرقية. بداية من يوم الأربعاء على الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة 06:00 سا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور