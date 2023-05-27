تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة بداية من اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات برد على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار المرتقبة يمكن أن تتعدى 50 ملم محليا. كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 18:00 اليوم السبت. ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 غدا الأحد.

وستخص الأمطار ولايات عين الدفلى، الشلف، تيبازة والجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت وتيسمسيلت، المدية، البليدة والجلفة.

كما حذّرت ذات المصالح في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. حيث يمكن أن تتعدى 50 ملم محليا. وسيكون بداية من الساعة 03:00 غدا الأحد و يستمر إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات البويرة، برج بوعريريج وتيزي وزو. بالإضافة كذلك إلى المسيلة، سطيف، بجاية وجيجل.