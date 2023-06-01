تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة على 13 ولاية بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية غزيرة طيلة نهار اليوم الخميس على الولايات الشرقية وشمال الصحراء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. حيث تتعدى كمية الأمطار المرتقبة 50 ملم محليا. وتساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 13:00 ويستمر إلى غاية الساعة 22:00 اليوم.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الطارف، قالمة وسوق اهراس. أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة

وفي نشرية خاصة ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد قد تتعدى 50ملم محليا بداية الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 09:00 غدا الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات النعامة، البيض، الاغواط، سيدي بلعباس، سعيدة وتلمسان