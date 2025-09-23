تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة في 23 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد.

وستتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا، بداية من 13 سا لتستمر إلى غاية 23 سـا ليلا.

أما الولايات المعنية بالأمطار هي كل من النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة. المسيلة ، البويرة ، برج بوعريريج، سطيف، ميلة. قسنطينة ، قالمة، سوق أهراس، باتنة ، أم البواقي ، خنشلة، تبسة.

أما ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سيكيكدة ، عنابة، الطارف، فهي معنية بالأمطار من 14 سا ليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية 10 سا من صبيحة يوم غد الأربعاء. وهذا بكميات تتعدى 50 ملم محليا.