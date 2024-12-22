تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية على 9 ولايات غدا 

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من يوم غد الإثنين.

وأوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أن الأمطار متوقعة بداية من يوم غد الاثنين على الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتعدى كميات الأمطار المتساقطة 50 ملم محليا. وهذا على كل من ولايات بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

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