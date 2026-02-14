تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية مرفوقة ببرد تجتاح 14 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على عدة ولايات نهار اليوم السبت.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، بداية من الساعة 13:00. من ظهيرة اليوم السبت وتستمر إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة يوم غد الأحد، بكميات قد تتعدى 50 ملم محليا.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

