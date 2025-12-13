تتعدى 50 ملم.. أمطار رعدية مرفوقة ببرد على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا تكون مرفوقة ببرد على عدة ولايلاات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت شرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد بولاية تندوف. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم السبت، فيحين تصل كميات الأمطار إلى 30 ملم محليا.

وأفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة يوم غد الأحد. حيث ستتعدى كمية الأمطار 50 ملم محليا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذه النشرية هي النعامة ، بشار ، بني عباس.

كما ستشهد ولايات الوادي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، المسيلة وأولاد جلال، استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور