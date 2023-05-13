تتعدى 50 ملم.. أمطار غزيرة مرفوقة بحبات البرد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. وهذا بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم غد الأحد.

كما أشارت النشرية لخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة و تبسة.

ونشرية خاصة ثانية، حذرت المصلحة ذاتها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و 30 ملم. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد. وهذا في كل من الولايات، النعامة، شمال البيض، جنوب تيارت، الأغواط، الجلفة، و المسيلة.

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