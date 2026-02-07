تتعدى 50 ملم محليا.. أمطار رعدية على 9 ولايات غدا الأحد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن غدا الأحد.

وحذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم. سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت وغليزان.

وحسب المصالح نفسها، تساقط الأمطار سيكون بداية من يوم غد الأحد على الساعة 03:00 صباحا. إلى غاية الساعة 15:00، ومن المتوقع أن تتعدى كمية الأمطار 50 ملم محليا.

