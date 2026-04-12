تتعدى 60 ملم.. أمطار جد غزيرة بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 60 ملم. إلى غاية منتصف نهار يوم الإثنين على الأقل.

والولايات المعنية: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية و البويرة.

كما حذّرت نشرية خاصة ثانية، من استمرار تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الثالثة. بعد زوال اليوم الأحد على الأقل، على ولايات وهران، مستغانم والشلف.

وحسب ذات المصالح، ستشهد ولايات تلمسان، العريشة، عين تموشنت، تيارت، قصر الشلالة، معسكر، غليزان. تيسمسيلت، سيدي بلعباس و سعيدة، استمرار تساقط أمطار رعدية بكميات قد تتعدى 60 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم على الأقل.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية السادسة من مساء اليوم، على ولايات أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، تبسة، باتنة، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وميلة.

