تتعدى 60 ملم.. أمطار رعدية غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وبكميات جد معتبرة تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذرت نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. على ولايات تمنراست، إن صالح، اليزي و ورقلة، حيث يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 23:00.

وحسب نشرية خاصة ثانية، ستشهد ولايات الوادي، تقرت، المغير وأولاد جلال، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 صبيحة يوم غد الثلاثاء، وهذا على ولايات بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأشار تنبيه للمصالح نفسها، إلى استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل، على ولايات المسيلة. الجلفة، الأغواط، تيارت، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة، جانت و بشار.

ومن المرتقب كذلك تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر التساقط إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. وهذا على ولايات البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

