تتعدى 60 ملم.. أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا، نهار اليوم السبت.

وحسب نشرية خاصة، رفعت مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة، حيث من المتوقع أن تتعدى كميات الأمطار 60 ملم محليا.

أما الولايات المعنية هي تيزي وزو ، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة. وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية 18 سـا مساءً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور