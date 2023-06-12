تتعدى 60 ملم.. أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الثالثة مساء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشمالية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها مابين 20 إلى 40 ملم وقد تتعدى أحيانا 50 ملم. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة صباحا.

وسيخص التساقط ولايات تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، وسطيف.

وفي نشرية ثانية حذّرت من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد تتراوح كميتها مابين 30 و50 ملم وتتعدى أحيانا 60 ملم. بداية من السادسة مساء إلى غاية السادسة صباح غد الثلاثاء.

كما ستتساقط على ولايات ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة وبسكرة.