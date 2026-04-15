تتعدى 60 ملم.. أمطار غزيرة على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من شرق البلاد نهار اليوم الأربعاء.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم. إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

والولايات المعنية: الطارف، قالمة و سوق أهراس.

كما تتوقع ذات المصالح استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء، على ولايات جيجل ،سكيكدة و عنابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور