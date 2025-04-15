تتعدى 60 ملم.. أمطار غزيرة مرفوقة ببرد على 34 ولاية بداية من اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد بداية من اليوم الثلاثاء على الولايات الشمالية وشمال الصحراء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. حيث أن كمية الأمطار المرتقبة تتعدى 30 ملم. بداية من الساعة 13:00 وتستمر إلى غاية الساعة 22:00 ليلا.

كما أن تساقط الأمطار سيخص ولايات النعامة، البيض، تيارت، سعيدة وتيسمسيلت. عين الدفلى، المدية، البليدة، والعاصمة. تيبازة، تيزي وزو، بومرداس والبويرة.

وفي نشرية خاصة أخرى حذّرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد بكميات تتعدى 40 ملم بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء 16 أفريل على الساعة 03:00. على ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة وبجاية، برج بوعريريج وسطيف، جيجل وميلة.

كما حذّرت في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة. بكميات تتراوح مابين 30 ملم و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا. بداية من الساعة 18:00 اليوم الثلاثاء وتستمرإلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 21:00 ليلا.

أما ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، فكمية الأمطار تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم بداية من الساعة 18:00 مساء وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء منتصف النهار.

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