تتعدى 60 ملم.. أمطار غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا توكن مرفوقة بحبات البرد عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا إلى غاية الساعة 18:00 مساء.

والولايات المعنية هي: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بوعريريج، سطيف وميلة.

كما أفاد تنبيه ثان، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم الإثنين. على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية وبومرداس.

هذا وحذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 60 ملم. مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، سوق أهراس وتبسة.

