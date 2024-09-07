تتعدى 70 ملم.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية جد غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار اليوم السبت، على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف وبني عباس وبشار، النعامة والبيض.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم محليا وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة، الأغواط والمسيلة.

كما أفادت نشرية خاصة ثالثة، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من أولاد جلال وباتنة، بسكرة والمغير.

كما رفعت مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر، لتحذر من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا.

وتكون هذه الأمطار مرفوقة بتساقط لحبات البرد، وسيبدأ تساقطها على الساعة الحادية عشر من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف وبشار وبني عباس.