تتعدى 70 ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية جد غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم، بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة الأربعاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. تيزي وزو، بجاية، معسكر، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

الولايات المعنية : غليزان، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة، بشار، جيجل وسكيكدة

