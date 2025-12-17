تتعدى 70 ملم..أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن. بكمية تتراوح بين 30 و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 70 ملم محليا.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة هي كل من: البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية و المنيعة.

وتستمر الأمطار إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 06:00 سا.

كما أضافت الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، أن كمية الأمطار ستتراوح بين 20 ملم و40 ملم في كل من تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة. وهذا بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 03:00 سا.

في حين، تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 30 ملم في شمال تمنراست، عين صالح. بداية من يوم غد الخميس على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.

