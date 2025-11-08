تتعدى 70 ملم.. أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس و البويرة. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 18سا من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة قد تتعدى 70 ملم محليا بداية من 21 سا من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة 21 سـا من مساء يوم غد الأحد،

والولايات المعنية بهذه النشرية تيزي وزو، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

