تتعدى 70 ملم.. أمطار غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، فإن ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة وقسنطينة، ستشهد اليوم أمطار رعدية غزيرة قد تتعدى كميتها 70 ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 من يوم غد الأحد.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية، من تساقط أمطار رعدية على ولايات عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، تصل كميتها إلى 40 ملم محليا.

ومن المتوقع يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد إلى غاية الساعة 23:00 من نفس اليوم.

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