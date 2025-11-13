إعــــلانات
الوطني

تتعدى 80 كلم/سا.. رياح جد قوية على هذه الولايات!

بقلم أمينة داودي
تتعدى 80 كلم/سا.. رياح جد قوية على هذه الولايات!
  • 373
  • 0

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية الوسطى للوطن بداية من ليلة اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية على ولايات الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. حيث أن سرعة الرياح المتوقعة قد تتعدى 80 كلم/سا

وأشارت ذات المصالح، إلى أن صلاحية النشرية الخاصة ستكون بداية من اليوم على الساعة 21:00 إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wnqQ0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer