تتعدى 80 كلم/سا.. رياح جد قوية على هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على الولايات الساحلية الوسطى للوطن بداية من ليلة اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية على ولايات الشلف، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس. حيث أن سرعة الرياح المتوقعة قد تتعدى 80 كلم/سا

وأشارت ذات المصالح، إلى أن صلاحية النشرية الخاصة ستكون بداية من اليوم على الساعة 21:00 إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

