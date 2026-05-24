تتعدى 80 كم/سا.. رياح قوية تضرب هذه الولايات
بقلم عايدة.ع
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتعدى 80 كم/سا على بعض الولايات الجنوبية نهار اليوم الأحد.
وأفادت نشرية خاصة أن ولايتي أدرار وعين صالح ستشهد هبوب رياح شمالية شرقية تتراوح بين 60و70كم/سا. وقد تصل أو تفوق أحيانا 80 كم/سا على شكل هبات.
ومن المتوقع أن يستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم على الأقل.
