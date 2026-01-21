تتعدى 90 كلم/سا.. رياح هوجاء تجتاح هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية نهار اليوم الأربعاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، باستمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء

والولايات المعنية: بشار، النعامة ،البيض، الأغواط والجلفة.

كما ستشهد ولايات أولاد جلال، المسيلة وتيارت هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة. بداية من منتصف نهار اليوم.

