تتعدى 90 كلم/سا.. رياح هوجاء في هذه الولايات اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على الولايات الغربية والوسطى طيلة نهار اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية على ولايات عين تيموشنت، تلمسان، مستغانم، وهران، معسكر، غليزان. حيث تتعدى سرعة الرياح المتوقعة 80 كلم/سا. مع تطاير للرمال بداية من الساعة 09:00 من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد الجمعة.

كما حذرت في نشرية خاصة ثانية من هبوب رياح قوية على ولايات النعامة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، سعيدة. حيث أن سرعة الرياح المتوقعة قد تتعدى 90 كلم/سا بداية من الساعة 09:00 من اليوم الخميس إلى غاية منتصف نهار غد الجمعة. مع تطاير للرمال ورداءة في الرؤية بهذه المناطق.

وأصدرت الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر يحذر من رياح على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البليدة.

