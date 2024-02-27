تتعدى 90 ملم.. أمطار جد غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. مرفوقة بحبات للبرد بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم بداية إلى غاية منتصف نهار اليوم الثلاثاء. وهذا في كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، و سيدي بلعباس.

كما افادت النشرية ذاتها، أن الأمطار الغزيرة ستتعدى محليا 60 ملم، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس. في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى البليدة، المدية، البويرة. وستتعدى 90 ملم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الخميس على الأقل. في كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول، حذرت المصلحة، من تساقط أمطار معتبرة في كل من معسكر، مستغانم، غليزان، الشلف وتيسمسيلت. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. وفي سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة، بداية من منتصف الليل.

كما نبه الديوان من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. في كل من بشار، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، أدرار، إن صالح، جانت، وتمنراست.