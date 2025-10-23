تتكون من 12 شخصا.. تفكيك جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية

وحسب بيانٍ للمجلس، تم ضبط 809.850 قرصًا من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، و90 قرصًا من نوع كيتيل، وأربع سيارات سياحية، ومبلغ مالي قدّر بـ 1.518.000,00 دج.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، تم توقيف سبعة مشتبه فيهم، وهم كل من: بن عائشة عبدو الله عمره 45 سنة، بوسيف محمد عمره 36 سنة، وادي محمد عمره 41 سنة، بلجيلالي فتحي عمره 35 سنة، قيدود محمد عمره 30 سنة، العسكري عبد القادر عمره 33 سنة، زدي صحراوي أبو ذر عمره 39 سنة. فيما بقي خمسة مشتبه بهم في حالة فرار، وقد تم تحديد هوياتهم كاملة.

وبعد تقديم المشتبه فيهم، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن، التخزين والحيازة بقصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العموميين، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.