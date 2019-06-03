امرأة من ولاية البليدة واعية ورصينة في الـ46 من العمر، مطلقة من دون أولاد وماكثة في البيت، طباخة ماهرة ومتمكنة في شؤون المنزل.

مقبولة الشكل وجميلة الروح، تتمنى إكمال مشوار حياتها في رحاب الحلال، مع زوج يقدرها ويحترمها.

تقبله من أية مدينة في التراب الوطني، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلقا.

ترضى أن تكون زوجة ثانية لرجل صالح مقتنع بالمبدأ يتراوح عمره من 46 و60 سنة.

تشترط أن يكون طيبا ومسؤولا، يقدر المرأة ويحترم مبادئ الحياة الزوجية.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131568

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر..