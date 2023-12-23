تتم إلكترونيا.. شكاوي موظفي التربية مباشرة إلى وسيط الجمهورية

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة لمديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أعلمتهم من خلالها عن إطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع هيئة وسيط الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت في إطار إعادة تفعيل فتح سجل الشكاوي على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية. و لضمان تكفل فعال بالشكاوى وكذا تتبع مسار معالجتها، مع تحليل البيانات وإعداد التقارير الدقيقة والدورية بشأنها.

من جهتها قررت هيئة وسيط الجمهورية إطلاق العمل ببوابة إلكترونية قصد رقمنة محتوى هذه السجلات كآلية للمتابعة. والتقييم وتكوين بنك معطيات، كما تستعمل في تبادل المراسلات الإدارية بين مصالح وسيط الجمهورية ومختلف القطاعات. الوزارية، بما يسمح بتقليص أجال معالجة عرائض المواطنين ومنه تحسين مردودية الخدمة العمومية وضمان جودتها.

هذه هي الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها لتجسيد العملية

من بين الاجراءات وضع سجل مرقم ومختوم، وتعيين مسؤول عن مسكه ومتابعته، حفظ السجل في موضع. يكون في متناول المرتفقين، ضبط إجراءات واضحة ودقيقة من حيث مسك السجل ومعالجة محتواه. تحديد دقيق للمسؤوليات على مختلف مستويات ومراحل التكفل بالشكاوي.

كما أن تسيير البوابة الالكترونية، ويتم الولوج للبوابة الالكترونية للعرائض والشكاوى التابعة لوسيط الجمهورية عبر الرابط التالي: https://tansik.dz

بالإضافة إلى تعيين مسؤولين (02) مؤهلين على مستوى مصالحكم للإشراف وتسيير البوابة الالكترونية. ثم انشاء حسابين (02) لكل من مسير المنصة “Gestionnaire” والمشرف على المنصة.

و يتكفل مدير التربية بتسليم حسابات الدخول ودليل استعمال البوابة الالكترونية، حسب الحالة إلى الموظفين الذين تم تعيينهم للإشراف وتسيير المنصة على مستوى مديرية التربية وإلى المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المتواجدة بالولاية، بعد استخراجهما من الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، عبر حسابات مسؤولي الرقمنة، مقابل وصل استلام ممضى من طرف المعنيين وموقع ومختوم من طرف مدير التربية، أما بالنسبة لحسابات مشرفي ومسيري المنصة على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمعهد الوطني التكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، فيتعين على المعنيين التقرب من مصالح مديرية الأنظمة المعلوماتية لاستلام حساباتهم الخاصة بهذه البوابة الالكترونية.

كما أوضح ذات المصدر أنه يتعين على صاحبي الحسابين (02) القيام بتغيير كلمة المرور فور تسجيل أول دخول للبوابة الالكترونية الحد الأدنى هو 8 رموز -تتكون على الأقل من حرف صغير، حرف كبير ، رقم ورمز ). تغيير كلمة المرور كل 90 يوم، عدم مشاركة كلمة المرور أو إرسالها عبر البريد الالكتروني . الرجوع عند الضرورة لدليل المستخدم الخاص بالمسير والمشرف المتوفر في البوابة الالكترونية.

من جهته يتكفل مسير المنصة “Gestiomaire ” بإدراج الشكاوى المدونة بالسجل في المنصة بشكليومي، وكذا القيام بالمسح الضوئي للشكوى.

كما يتكفل المشرف على المنصة Superviseur بالمراقب المنتظمة لعملية استغلال الشكاوي المسجلة في المنصة مع تحديث حالة معالجتها، حيث يتوجب أن يكون إغلاق الشكوى مبررا بالرد الممسوح ضوئيا (الرد المخصص للإدارة في سجل الشكاوى). ضمان متابعة يومية لعملية استغلال الشكاوى المسجلة في سجلات الشكاوى. يجب تعيين نقطة اتصال لمتابعة حالة معالجة الشكاوى، تحت إشراف المسؤول الأول عن مديرية التربية أو المؤسسة تحت الوصاية.

البوابة الالكترونية تضمن خدمة تبادل المراسلات المتعلقة بالعرائض مع مصالح وسيط الجمهورية

يقوم الموظف المعين ” نقطة اتصال” بالإشراف على ضمان المتابعة الجيدة والمستمرة للمراسلات المتعلقة بعرائض المواطنين. ويقوم المشرف على المنصة على مستوى مديرية التربية او المؤسسة تحت الوصاية بما يلي: متابعة عملية استغلال المراسلات المرتبطة بالعرائض المسجلة على المنصة، إرسال الردود إلى مصالح وسيط الجمهورية، متابعة حالة معالجة المراسلات المتعلقة بالعرائض على مستوى مديرية التربية.

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