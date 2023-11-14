تتم حصريا بالبطاقة الذهبية ..هذه حقوق التسجيل في امتحان البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية الحفاظ على نفس حقوق التسجيل التي تم اعتمادها السنوات الماضية. عكس ما تم تدوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول زيادة حقوق التسجيل المتعلقة بالمترشحين الأحرار.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية في تصريح ل “النهار أون لاين” أن دفع حقوق التسجيل يتم حصريا عبر البطاقة الذهبية .بالنسبة لجميع المترشحين عكس العام الماضي اين يضطر المترشح للذهاب إلى مراكز البريد لتسديد الحقوق.

وبالنسبة لحقوق التسجيل فهي مقدرة بـ1500 دينار للمترشّحين المتمدرسين. و 3000 دينار للمترشّحين الأحرار. الذين لم يتحصلوا على الشهادة من قبل، أو 5000 دينار للمترشّحين الذين حصلوا على شهادة البكالوريا من قبل.

كما أن كل مترشّح مطالب باستعمال الرقم السري الخاص به لدى التسجيل. من أجل إعادة الدخول إلى الموقع. قصد التأكد من معلوماته الشخصية أو سحب استدعاء البكالوريا.

كما أنه سيتم إعادة فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتأكيد التسجيل والتأكّد من صحة معلومات المترشّح الشخصية. مع ضرورة إبلاغ المؤسسات عن أي خطأ مسجّل في بيانات المترشّح قصد تصحيحها. قبل سحب الاستدعاء.