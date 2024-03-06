تتم دراسة حالته من قبل العلماء.. رجل يتلقى 217  جرعة من لقاح كوفيد 19

تلقى رجل ألماني يبلغ من العمر 62 عاما، 217 جرعة من لقاح Covid-19.

وفي دراسة نشرتها مجلة لانسيت للأمراض المعدية يوم الاثنين 4 مارس، نظر علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانجن-نورمبرج. وجامعة إرلانجن في حالة رجل ألماني يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة ماغديبورج ( وسط ألمانيا). الذي تم تطعيمه ما لا يقل عن 217 مرة ضد Covid-19.

وأراد العلماء النظر في آثار هذا التطعيم المفرط. ولذلك جعلوه يخضع لفحوصات الدم واللعاب.

وقال الدكتور كيليان شوبر، الذي قاد الدراسة، على موقع جامعته على الإنترنت: “لقد علمنا بحالته من خلال المقالات الصحفية”.

ويضيف: “لقد استخدمنا هذه العينات لتحديد كيفية استجابة الجهاز المناعي للتطعيم بالضبط”. تلقى الرجل بشكل الحقن، من عدة مختبرات مختلفة.

وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الخلايا التائية التي تساهم في تدمير الخلايا المصابة بكوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر على هذه الخلايا أي علامات تعب في الاستجابة المناعية.

وخلال بحثهم، لم يجد العلماء أي آثار للعدوى السابقة بفيروس كورونا.

لكن مؤلفي الدراسة يؤكدون أنهم لا يوافقون على استخدام التطعيم المفرط لتقوية المناعة.

ويقولون: “تشير الأبحاث الحالية إلى أن التطعيم بثلاث جرعات. إلى جانب اللقاحات التكميلية المنتظمة للفئات الضعيفة، يظل هو النهج المفضل”.

بالإضافة إلى ذلك، يشير العلماء أن استنتاجات هذه الدراسة لا تجعل من الممكن صياغة توصيات لجمهور أوسع.

وفي عام 2022، ذكرت الصحافة الألمانية حالة مواطن ألماني، أصله من نفس مدينة ماغدبورغ. الذي ردد قصة رجل يبلغ من العمر 61 عاما اعتقل لأنه تلقى، في ذلك الوقت، 87 جرعة من اللقاح.

وكانت فكرته بسيطة، وهي الحصول على عدد من الشهادات يعادل عدد الحقن، ثم إعادة بيعها إلى الأشخاص المقاومين.

وقد حضر الرجل إلى مراكز تطعيم مختلفة لكنه لم يقدم بطاقة التأمين الصحي. وفي الواقع، لم تتمكن السلطات الألمانية من تعقبه.