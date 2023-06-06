تتويج أربعة طلبة خلال مسابقة الصحافة البيئية بالمدرسة العليا للصحافة

تم يوم أمس، تتويج أربعة طلبة من المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. في إطار مسابقة خصصت للصحافة البيئية بمبادرة من هذه المؤسسة الجامعية.

وخلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة احياء اليوم العالمي للبيئة المصادف لـ 5 جوان من كل سنة. صرح مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، عبد السلام بن زاوي. أن الفائزين في هذه المسابقة التي تحمل شعار “الكوكب الأخضر” سيستفيدون من منح جامعية في الخارج تسمح لهم بالمشاركة في تظاهرات دولية.

كما شهدت هذه المسابقة مشاركة حوالي 50 عملا في مختلف الفئات الصحفية وهي الصحافة السمعية-البصرية. بفئتين فرعيتين: الحصة التلفزيونية والروبورتاج التلفزيوني والصحافة الإذاعية والصحافة المكتوبة والتصوير، حسب رئيس لجنة التحكيم حكيم حمزاوي.

حيث قد فازت الطالبة ولاء بوربالة بجائزة فئة الصحافة السمعية-البصرية في الفئة الفرعية حصة تلفزيونية. عن مشروعها حول الأمن المائي. فيما عادت جائزة الفئة الفرعية روبورتاج تلفزيوني لزميلتها شهيناز عاشور عن تقرير عن حول التغيرات المناخية في الجزائر.

ويشار إلى أن الجائزة الثالثة حول الصحافة البيئية الإذاعية كانت من نصيب الطالبة أميرة عوالي، أما الجائزة الرابعة الخاصة بالصحافة المكتوبة فقد عادت للطالبة رميساء عشوش عن مقالها حول التلوث البصري.

كما أشار الدكتور حمزاوي إلى أن جائزة التصوير لم تمنح مؤكدا أنه تم منح جوائز تشجيعية للمراتب الثانية في كل فئة.