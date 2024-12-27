تتويج إيمان خليف الأولمبي ضمن أبرز عشر لحظات في أولمبياد 2024

صُنف إنجاز الملاكمة الأولمبية، إيمان خليف، المتوجة بالميدالية الذهبية بألعاب باريس 2024 الصيف الماضي، أحد أبرز عشر لحظات في عام 2024.

وتوجت البطلة الجزائرية، إيمان خليف، بالميدالية الذهبية للملاكمة، فئة وزن 66 كلغ في أولمبياد باريس. بعد تغلبها في النهائي على منافستها الصينية، ليو يانغ، المصنفة الثانية عالميا.

وكان إنجاز الملاكمة، إيمان خليف، مليئا بالتحديات، فقد تحدت حملات التنمر وشائعات التشكيك بجنسها، قبل أن تتحدى منافساتها على الحلبة.

وصنف موقع “Inside The Games” العالمي، المتخصص في أخبار الألعاب الأولمبية حول العالم. تتويج الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، ضمن “أبرز عشر لحظات في أولمبياد 2024″.

ونشر الموقع ذاته تقريراً عن الملاكة الجزائرية، تناول فيه المنازلة النهائية التي وصفها بـ”ليلة صاخبة في رولان غاروس فازت فيها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بالميدالية الذهبية”.

واستخدمت منصتها للرد على الهجمات و”التنمر” قبل أن تعلن بكل تحدٍّ: “أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى”.