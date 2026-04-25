تتويج الثانوية الوطنية للرياضيات “محند مخبي” بالقبة في منافسة بين الثانويات

توجت الثانوية الوطنية للرياضيات “محند مخبي”, بالقبة (الجزائر العاصمة) منافسة بين الثانويات لموسم 2025-2026.

وجاء هذا التتويج على حساب مدرسة أشبال الأمة “الشهيد زميط حمود” بالبليدة.

وجرت المنافسة النهائية بعد ظهر اليوم السبت بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، بخضور وزير التاربية الوطنية محمد الصغير سعداوي. وكذا ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، نصر الدين بن طيفور. بالإضافة إلى المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

وبالمناسبة أشاد سعداوي بـ “إصرار الفرق المتنافسة وحرصها على تحقيق النجاح”، مؤكدا أن هذه المنافسة تعد “محطة تربوية محورية تندرج ضمن التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى جعل المدرسة فضاء للتنافس الفكري والإبداع”.

واعتبر سعداوي أن بعث هذه المنافسة من جديد “يترجم معالم إستراتيجية وطنية طموحة لتجسيد نموذج تربوي حديث قوامه الجودة والابتكار والانفتاح من خلال احتضان قدرات التلاميذ وتثمين مواهبهم”.

هذا وقد أبرز سعداوي حرص القطاع من خلال مثل هذه المنافسات على دعم وتعزيز مشاركة التلاميذ في المنافسات العلمية الدولية، على غرار الأولمبياد الدولية للرياضيات.